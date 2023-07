Erneut brennende Autos und Gewalt: Auch am Wochenende kommt Straßburg offenbar nicht zur Ruhe. Laut Medienberichten haben zahlreiche Einzelhändler in der Innenstadt in Erwartung weiterer Ausschreitungen am Samstag ihre Geschäfte geschlossen.

Allein in Straßburg und dem nördlich direkt angrenzenden Schiltigheim seien in der Nacht auf Samstag bei Unruhen 50 Autos und 30 Mülltonnen in Brand gesteckt worden, berichtet die elsässische Zeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“ (DNA).

Die DNA beruft sich dabei auf Aussagen der Präfektur des Departments Bas-Rhin mit Sitz in Straßburg. Demnach seien in der zurückliegenden Nacht 22 weitere Menschen verhaftet worden. Insgesamt soll es rund um die Gewaltausbrüche nach dem Tod eines 17-Jährigen in einem Pariser Vorort zu 60 Verhaftungen in Straßburg gekommen sein.

Der Trambetrieb im gesamten Netz der Straßburger Verkehrsbetriebe (CTS) und damit auch auf der deutschen Rheinseite in Kehl endete am Samstag um 13 Uhr, teilt die dortige Stadtverwaltung mit. Als Grund wurden die Gewaltausbrüche in den zurückliegenden Nächten, aber auch die Plünderungen und Zerstörungen in der Straßburger Innenstadt am Freitag angegeben.

Bisher schwappen die Unruhen nicht über den Rhein

Offenbar wirken sich die Krawalle in Straßburg bis auf den Trambetrieb aber nicht auf die deutsche Rheinseite aus. „Hier in Kehl ist alles ruhig“, berichtete eine Sprecherin der Stadt am Samstag auf Nachfrage unserer Redaktion.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Medienberichten zufolge, die sich auf Angaben der Polizei beziehen, 72 Autos und um die 40 Mülltonnen in Brand gesteckt worden. Selbst Schulgebäude wurden angezündet, teilt die Stadt Kehl mit. Im Straßburger Rheinhafenviertel (Quartier du Port du Rhin) wurden, wie die Straßburger Verkehrsbetriebe (CTS) berichten, brennende Mülltonnen auf die Tramgleise geschoben und Tramzüge mit Steinen und Feuerwerksbatterien beworfen. Am Freitagnachmittag war eine großen Gruppe von meist jungen Menschen mit der Polizei aneinander geraten. Die Sicherheitskräfte sollen Tränengas eingesetzt haben.

Am Freitagnachmittag war es in Straßburg zu Zusammenstößen von meist jungen Menschen mit der Polizei gekommen. Foto: Badias

Allerdings wurden für Samstag weitere Proteste und Ausschreitungen in Straßburg erwartet. „Laut Medienberichten wurde am Samstag um die Mittagszeit zu weiteren Unruhen aufgerufen, so dass sich zahlreiche Einzelhändler entschieden haben, ihre Geschäfte zu schließen“, teilte die Stadt Kehl am Samstagmittag mit. „Einige verbarrikadieren sich.“ Auch die DNA berichtet von entsprechenden Aufrufen. Demnach sei in den sozialen Netzwerken die Rede davon, Läden in der Innenstadt zu plündern und die Straßenbahn anzugreifen.

Präfektin ergreift Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit

Die Präfektin des Bas-Rhin, Josiane Chevalier, ordnete daraufhin Maßnahmen zur „Aufrechterhaltung der Sicherheit“ an: So sind laut Mitteilung ihrer Verwaltung Demonstrationen im gesamten Straßburger Stadtzentrum bis Montagmorgen untersagt. Zudem ist der Verkauf von unter anderem Feuerwerkskörpern verboten.

Darüber hinaus genehmigte die Präfektur laut Mitteilung den Einsatz von mit Kameras ausgestatteten Drohnen, „um den operativen Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden gerecht zu werden“. Weiter rief Präfektin Chevalier am Samstag alle Bürger zu „Ruhe und Verantwortung“ auf.

Polizeikontrolle endet tödlich

Auslöser der Unruhen war der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle am Dienstag. Eine Motorradstreife in Nanterre bei Paris hatte den jungen Mann am Morgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als er plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Der Vorfall sorgte landesweit für Bestürzung, Frankreich wird seitdem von heftigen Unruhen erschüttert. Der Polizist, der für den Tod des jungen Mannes verantwortlich gemacht wird, kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet.