Photovoltaikanlagen in Villingen ausgebremst

1 Ralf Hausner aus der Villinger Wöschhalde braucht eine Befreiung von der Bauordnung, um auf seiner Garage eine PV-Anlage und „kein Bonsai-Kraftwek“ zu installieren. Foto: Eva-Maria Huber

Hol die Sonne rein, aber nicht zu viel? Denn ein alter Bebauungsplan erschwert in der Wöschhalde (noch) das, was VS doch eigentlich gerne fördern würde: den Ausbau von Photovoltaikanlagen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ralf Hausner steht auf seinem 50 Quadratmeter großen Garagendach, das er saniert. Wenn es strikt nach den Vorgaben des Bebauungsplanes Wöschhalde ginge, dürfte er keine PV-Anlage installieren, zumindest keine, die nicht an eine Bonsai-Anlage erinnert. Für den Ingenieur aus der Oberpfalz, der seit sieben Jahren in der Wöschhalde und seit 20 Jahren in Villingen-Schwenningen lebt, bedeutete dies, dass er nur einen kleinen Teil seiner Garagenfläche mit Solarkollektoren bedecken dürfte, gerade mal fünf Quadratmeter. Zudem dürfte der Neigungswinkel keine 30 Grad und der Paneelen-Aufbau keinen halben Meter überschreiten. Für ihn ein „anachronistisches Unding“.