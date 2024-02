Ermittlungen: Polizei: Gefundene Knochen stammen von Mensch

1 In einem Waldstück im Saarland haben Spaziergänger menschliche Knochen gefunden (Symbolbild). Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Spaziergänger entdecken in einem Wald im Saarland mehrere Knochen. Nach Überprüfung der Rechtsmedizin ist sicher: Es sind menschliche Knochen.









Saarbrücken - Die in einem Waldstück bei Sulzbach im Saarland gefundenen Knochen stammen von einem Menschen. Das habe eine Überprüfung der Gerichtsmedizin ergeben, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Die Identität des Menschen sei noch unbekannt. Auch zur Todesursache könnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Knochen hatten Spaziergänger am Montag zufällig entdeckt. Zunächst war unklar, ob es sich um menschliche oder tierische Knochen handelte.