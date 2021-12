Erste Hinweise zur Ursache des tödlichen Feuers in Villingen

2 Zwei Tage nach dem Feuer machen sich Spezialisten der Kriminalpolizei und der Kriminaltechnik sowie ein Brandsachverständiger ein Bild vom Brandort in Villingen. Foto: Eich

Nach dem tödlichen Brand in Villingen liegen der Polizei nun ersten Hinweise zur Ursache vor. Und: Auch die Ermittlungen bei anderen Bränden konnten mittlerweile abgeschlossen werden.















Villingen-Schwenningen - Mit mehreren teils schweren Bränden hatten es sowohl Feuerwehr als auch Polizei in den vergangenen Monaten in der Doppelstadt zu tun. Doch was waren jeweils die Ursachen? Wir haben nachgefragt.