1 Ein klaffendes Loch, wo zuvor der Geldautomat war: Die Sprengung hatte vergangene Woche auch eine Stromleitung beschädigt, die jedoch noch am Donnerstag repariert wurde. Foto: Schabel

Vergangene Woche haben Unbekannte einen Geldautomaten in Allmannsweier gesprengt. Nun hat das LKA die Ermittlungen aufgenommen.









Vor einer knappen Woche haben Unbekannte den Volksbank-Geldautomaten am Getränkemarkt von Edeka Kohler in Allmannsweier gesprengt. Eine Sofortfahndung mit großem Polizeiaufgebot war ergebnislos geblieben, sowohl die Täter als auch ihr Fluchtfahrzeug waren verschwunden. Zeugen hatten bei dem Vorfall in der Nacht zu Donnerstag vier maskierte Personen in einem schwarzen Audi RS7 mit hoher Geschwindigkeit davonfahren gesehen.