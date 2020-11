Erlacher Höhe in Calw Obdachlose trifft Corona hart

Die beiden Zimmer, die üblicherweise als Notübernachtungsunterkunft dienen, gelten nun als Quarantänebereich für Menschen, die regulär neu aufgenommen werden und deren Testergebnis noch aussteht, erklärt sie. Für die "Notübernachter" bleibt demzufolge nur ein Notbett im Untergeschoss – quasi im Flur. Um andere Bewohner durch eine eventuelle Infektion nicht zu gefährden, dürfen die Notübernachtungsgäste keine Angebote des Hauses, wie die Gemeinschaftsküche nutzen. Stattdessen bekommen sie unter Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht das Essen nach unten gebracht. Am nächsten Tag kläre man dann gemeinsam mit der Person, welche Unterstützung sie benötigt.

Sollte das Notbett bereits belegt sein und noch ein Fall aufschlagen, kümmert sich die Polizei beispielsweise um ein Pensionszimmer in Calw auf Kosten der Stadt. Auch das sei aber derzeit schwierig. Viele Optionen würden durch Corona genommen.

"Uns war wichtig, das Angebot trotzdem zu erhalten", betont Kille. In der Regel handle es sich bei den Menschen, die die Notübernachtung oder den Erfrierungsschutz in Anspruch nehmen, nicht um "Langzeitobdachlose", sondern um Menschen in einer persönlichen und oft kurzfristigen Notsituation, erläutert Sebastian Kirsch, Teamleiter der Wohnungslosenhilfe. Beispielsweise nach einer Trennung oder einem Streit mit den Eltern. Unabhängig von der Witterung sei das eine gefährliche Situation, sagt Kirsch. Umso riskanter, wenn es sich eben um Menschen "ohne Straßenerfahrung" handle.

Bisher keine Möglichkeit, Tests selbst zu machen

Auch wenn es derzeit noch mild scheint, rufen Kille und Kirsch zu Achtsamkeit auf. Denn nachts erreichen die Temperaturen dennoch kritische Werte. Zumindest kritisch für jemanden, der im Freien übernachten muss. In den vergangenen Jahren seien gerade in dieser Zeit viele Menschen in Deutschland erfroren. "Das unterschätzt man oft", sagt Kille.

In den Sommermonaten war es entsprechend ruhig, was die Notübernachtungen angeht, erzählt Kirsch. Im Frühjahr – vor allem während einiger kalter Tage im März – hingegen seien immer wieder Leute da gewesen. Insgesamt 19 Personen haben 2020 die Notübernachtung oder den Erfrierungsschutz angenommen. 2019 waren es insgesamt 16. Eine Erhöhung, die Kirsch jedoch nicht auf die Corona-Pandemie zurückführt. Meist handle es sich um persönliche Schicksale, die Gründe hierfür könne man nicht konkret benennen.

Dennoch ist Kille davon überzeugt, dass Corona Obdachlose besonders hart trifft. Oftmals fällt die Hilfe weg – Behörden haben geschlossen und der Zugang zu Hilfsangeboten ist erschwert. In der Erlacher Höhe müssen sich Neuaufgenommene zunächst in Quarantäne begeben, werden dann aber zeitnah getestet, berichtet Kirsch. Er spricht in dieser Sache von einer guten Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Dennoch sei es für die Mitarbeiter der Erlacher Höhe ein "wahnsinniger Aufwand", immer mit den Leuten zum Testzentrum zu fahren. Bisher habe man keine Möglichkeit, selbst Schnnelltests zu machen. Daher hofft Kirsch darauf, dass die Einrichtung "systemrelevant genug ist", um bald solche Tests zu bekommen – ebenso wie beispielsweise Pflegeheime.

Erfrierungsschutz nur eine Notlösung

Der Erfrierungsschutz der Erlacher Höhe ist nur eine Notlösung, betont Kille. Danach gelte es, den Betroffenen schnellstmöglich weiterzuvermitteln. Doch wohin? Normalen Wohnraum zu finden – "utopisch", meint sie. Hotels und Pensionen – schwierig. Andere Einrichtungen durch Corona ebenfalls eine Herausforderung. Oft bleibe dann nur der Weg zur Stadtverwaltung und damit in die städtische Obdachlosenunterkunft. Denn die Kommunen sind verpflichtet, Obdachlosigkeit zu verhindern. Nicht alle im Kreis nehmen diese Pflicht ernst, kritisiert Kirsch. Er spricht gar von einer Verweigerungshaltung in einigen Kommunen im Kreis. Oftmals entstehe ein regelreches "Ping-Pong-Spiel" durch die Frage, wer für den Obdachlosen zuständig ist: Die Kommune, aus der er kommt, oder die, in der er um Hilfe ersucht? Kirsch klärt auf: Es ist Zweiteres.

Mit anderen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet hingegen klappe die Zusammenarbeit aber sehr gut. Calw rangiere in dieser Skala etwa in der Mitte, beurteilt der Vertreter der Erlacher Höhe. Die Art der Unterbringung in der städtischen Obdachlosenunterkunft ist das, was ihn stört. Die Bewohner hätten nur das Allernötigste, von einem Hygienekonzept fehle jede Spur. "Das sind Orte, an denen Gefahr besteht", fügt Kille hinzu.

Die Erlacher Höhe hofft diesen Winter darauf, dass weniger Fälle für Notübernachtung und Erfrierungsschutz aufkommen – der eingeschränkten Kapazität wegen. So erinnert sich Kirsch an einen Freitagnachmittag lange vor Corona, als er drei Notübernachter auf einmal aufgenommen hat. Ein vergleichbarer Fall in diesem Jahr, "da kommen wir bei der Kapazität an unsere Grenzen".