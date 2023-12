Erhebliche Staus: Kleintransporter auf der A81 bei Rottweil im Vollbrand

1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolfoto). Foto: benjaminnolte – stock.adobe.com

Ein Kleintransporter ist auf der A81 in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 25 Mann vor Ort.









Auf der Fahrt zwischen den Autobahnanschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil ist am Donnerstag ein VW Crafter eines 64-jährigen Fahrers auf der A81, etwa auf Höhe von Deißlingen, in Brand geraten. Kurz nach 8.30 Uhr bemerkte der 64-Jährige während der Fahrt in Richtung Stuttgart Rauch im Bereich des Motorraumes des VW-Transporters aufsteigen, lenkte das Fahrzeug auf den Seitenstreifen und stieg aus.