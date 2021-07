3 Die mit Preisen und Lob bedachten Schüler der Erhard-Junghans-Schule.Foto: Kiolbassa Foto: Schwarzwälder Bote

Ehrung: 26 Schüler ausgezeichnet

Normaler Schulunterricht war so gut wie gar nicht möglich, Schulausfahrten und Klassenfeiern mussten ausfallen.

Klasse GM9a: Mohammad Mahdi Abedi, Hawler Ahmad, Philomena Camanzo, Laura Rachele Carracoi, Lea Melanie Deubert, Zoe-Laura Kurtz, Ella Marcius, Damian Neef, Florjana Osmani, Mario Portantieri, Domenik Robertus, Besjan Saiti, Christian Schäfer und Nico Trost (alle Schramberg); Bence Fang (Lauterbach) sowie Osman Issa und Monika Sutic (beide Hardt).

Klasse R9b: Lilav Ali und Medina Arifi (beide Schramberg).

Klasse R9c: Arsan Semi Alcinkaya, Egzonita Balija und Alexander Eisenbraun (alle Schramberg)

Klasse GM10a: Almothana Alaliwi, Marius Arnold, Andrei Ciuraru, Florian Haas, Lea Holland, Alessandra Infantone und Hadeedarif Mohammad (alle Schramberg); Lea Broghammer, Fabio Dold und Linus Moosmann (alle Hardt); Joana Neutz und Silas Oehler (beide Lauterbach) sowie Fabian Otto (Dunningen).

Klasse R10c: Cenk Akar, Lea Bargenda, Serhat Denizhan, Sophia Husch, Tobias Kimmich, Leon Kopp, Niclas Notheis, Ahmad Hadi Sankari und Yannik Schön (alle Schramberg); Maylin Anhold, Hanna Benner, Jana Broghammer, Jana Bühler, Julia Dold, Chiara Misuraca, Maja Ruf und Michaela Schreiber (alle Hardt); David Haas, Lisa Hils, Esra Redzepi und Sebastian Schillinger (alle Lauterbach) sowie Linus-Gabriel Geray (Dunningen).

Klasse R10d: Sarah El-Sayed, Jakob Fenstermaker, Jennifer Filipovic, Nele Herzog, Celine Hullmann, Leon Klukas, Jule Kuhner, Noa Marcius, Gianluca Melella, Melanie Mook, Arisha Riaz Baber, Vanessa Ritter, Laura Rudat, Eric Steblau, Lena Werner und Emin Zehani (alle Schramberg); Vanessa Braun und Sarah Schullian (beide Aichhalden); Bahar Arab, Maria Knols (beide Lauterbach); Lara Obergfell (Hardt); Matthias Delac (Eschbronn) sowie Celina Keller und Felix Strandl (Dunningen).

Schramberg. Für mehrere der Absolventen der Erhard-Junghans-Schule gab es Preise, Belobungen und zudem einige Sonderpreise.

Realschule, Klasse 10a, Lob: Fabio Dold, Alessanda Infantone, Linus Moosmann.

Realschule, Klasse 10c, Preis: Maylin Anhold, Lisa Hils, Tobias Kimmich und Chiara Misuraca. Lob: Lea Bargenda, Hanna Benner, Julia Dold, Leon Kopp, Niclas Notheis, Maja Ruf, Sebastian Schillinger und Michaela Schreiber.

Realschule, Klasse 10d, Preis: Vanessa Braun, Srah El-Sayed, Celine Hullmann und Celina Keller. Lob: Bahar Arab, Matthias Delac, Nele Herzog, Arisha Riaz Baber, Laura Rudat und Sarah Schullian.

Sonderpreise Realschule:

Beste Prüfungsleistung: Vanessa Braun (1,4)

Bester Prüfungsaufsatz: Linus Moosmann (1,5)

Beste Mathematikprüfung: Chiara Misuraca (1,5)

Sonderpreis Kommunikationsprüfung Englisch: Fabio Dold, (1,0)

Wirtschaftspreis: Jakob Fenstermaker (1,2)

Integrationspreis: Bahar Arab

Preis für Soziales Engagement: Fabio Dold und Chiara Misuraca

Hauptschule, Klasse 9a, Lob: Laura Carracoi und Monika Sutic

Sonderpreise Hauptschule:

Beste Prüfungsleistung: Monika Sutic (2,0)

Bester Prüfungsaufsatz: Egzonita Balija (1,7)

Beste Mathematikprüfung: Egzonita Balija (2,9)

Sonderpreis Kommunikationsprüfung Englisch: Monika Sutic (1,4)

Wirtschaftspreis: Monika Sutic (1,8)

Integrationspreis: Monika Sutic

Schramberg. Trotz dieser ganz besonderen Umstände haben die Schüler mit der Unterstützung ihrer Lehrer und Eltern ein Ziel erreicht, das noch vor einem Jahr in weiter Ferne gelegen hatte. Zu Recht könnten sie nun stolz auf sich sein, betonte Schulleiter Jörg Hezel bei der Abschlussfeier der Erhard-Junghans-Schule (EJS). Jeder von ihnen habe sein Bestes gegeben. Seine Rede schloss er mit der Songzeile "Keiner steht alleine irgendwo", denn auch wenn das letzte Schuljahr ganz neue Herausforderungen gebracht hatte, als gute Gemeinschaft sei keiner der Schüler zurückgelassen worden.

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr betonte, wie stolz sie sei, welche Schwierigkeiten die Schüler im vergangenen Jahr gemeistert hätten. Fast zwei Jahre Fernunterricht bargen ihre ganz besonderen Herausforderungen und auch in der Freizeit seien Abwechslung und soziale Kontakte nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Heute hier auf der Bühne zu stehen und das Abschlusszeugnis überreicht zu bekommen, solle die Schüler ganz zu recht stolz machen.

Einen sehr humorvollen Rückblick auf ihre gemeinsame Schulzeit boten die beiden Schülersprecher Chiara Misuraca und Fabio Dold. Fast jeden Tag ihres Lebens, abgesehen von den Schulferien, hätten die ehemaligen Schüler die letzten fünf oder sechs Jahre an der EJS verbracht. Seit dem ersten Schultag hätten sie viel Herzblut und mal mehr oder weniger Motivation in den Schulalltag gesteckt. Trotz mancher Höhen und Tiefen werden sie sich immer gerne an ihre Schulzeit erinnern. Die beiden Abschlussschüler bedankten sich bei der Schulleitung, dem Hausmeister sowie allen Lehrern und ihren Eltern für die motivierenden Worte, Hilfe und Unterstützung, die sie über die Jahre entgegengebracht bekommen hätten.

Susanne Trost, die Elternsprecherin der EJS, freute sich darüber, dass eine Abschlussfeier nun wenigstens in diesem kleinen Rahmen wieder möglich sei. Auch sie bedankte sich bei allen Lehrern, die die Schüler in dieser schwierigen Zeit mit Rat und Tat unterstützt hätten und vor allem in den letzten Prüfungswochen mitgefiebert und motivierend zu Seite gestanden hätten. Nach der Schule sei mitten im Leben, so Trost. Aus diesem Grund wünschte sie allen Schulabsolventen, ihr Leben kreativ zu meistern und keine Ausreden, sondern immer neue Wege zu finden.

Nach den dankenden und motivierenden Reden kam der große Moment, auf den alle Schüler seit mehreren Jahren hingefiebert hatten: die Zeugnisübergabe. Leider sei zurzeit kein Handschlag möglich, was er selbst sehr bedauere, so Hezel. Während der Zeugnisübergabe würde er jedem Schüler aus diesem Grund in die Augen schauen und sie sollten versichert sein, unter seiner Maske lächele er ihnen freundlich zu.

Im Anschluss zeigten die unterschiedlichen Klassen Videos, die sie aus verschiedenen Videoausschnitten und Bildern zusammengeschnitten hatten, die über die Jahre auf Klassenreisen, während, nach und vor dem Unterricht entstanden sind.

Jede Klasse bedankte sich bei ihren Lehrern mit einem kleinen Präsent und dankenden Worten für deren Engagement, Hilfsbereitschaft und die Unterstützung, die besonders im vergangenen Schuljahr von großer Bedeutung waren.

Die Schüler der Klasse 10d hatten zur Feier des Tages ein Lied einstudiert, dass sie seit der fünften Klasse durch ihre Schulzeit begleitet hatte. Zur Freude aller Abschlussschüler konnte Fabio Dold zum Ende der Veranstaltung verkünden, dass nun alle Abschlusspullover und Abschlusszeitungen geliefert wurden. Jeder der Schulabsolventen konnte sich am hinteren Ende der Halle seinen Pullover und eine Abschlusszeitung abholen.

Vor der Halle nutzten die Eltern das schöne Wetter, um Erinnerungsfotos ohne Maske von ihren Kindern und deren Freunden zu machen.