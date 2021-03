Corona-Schnelltests jetzt auch in Apotheken in VS

1 Maike Bicker von der Klosterringapotheke in Villingen präsentiert in Vollmontur einen Corona-Schnelltest. Foto: Eich

Innerhalb von 15 Minuten Gewissheit? Dies versprechen Corona-Schnelltests. Solche werden ab Montag auch in zwei Apotheken in VS angeboten. Wir geben einen Überblick über die Angebote.

Villingen-Schwenningen - Als vor knapp einem Jahr das Corona-Virus VS erreichte, war eine schnelle Gewissheit, ob man sich möglicherweise infiziert hatte, noch Utopie. Mittlerweile sieht die Lage anders aus: In – nach derzeitigem Stand – zwei Apotheken und zwei weiteren Einrichtungen sind, abgesehen von weiteren medizinischen Einrichtungen, Schnelltests möglich.

Klosterringapotheke

In der Klosterringapotheke (Villingen, Klosterring 15) geht das kleine Testzentrum am Montag an den Start. Die Terminvergabe erfolgt online, getestet werden kann im 15-Minuten-Takt von Montag bis Freitag am Vor- und Nachmittag. In einem separaten Raum, der sich neben der eigentlichen Apotheke befindet, werden zunächst die Daten aufgenommen, anschließend werden die Personen unter Vollmontur per Nasenabstrich getestet. "Wir müssen strenge Auflagen erfüllen", erklärt Maike Bicker.

Insgesamt zehn Mitarbeiter hätten sich schulen lassen, um die Tests durchführen zu können. Nach dem Test erhält man innerhalb von 15 Minuten eine Nachricht per E-Mail. Vor Ort auf das Testergebnis gewartet werden kann nicht – älteren Menschen wird die Möglichkeit gegeben, dass sie nach 15 Minuten zur Teststation zurückkehren und das Ergebnis vor Ort erfahren.

Für Selbstzahler kostet der Test 35 Euro. Grenzpendler, Personal von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Kontaktpersonen von Infizierten, Mitarbeiter nicht ärztlicher Praxen und Einrichtungen sowie Schüler mit Schulkontakt zu positiv getesteten Schülern, sogenannte "Clusterschüler", können sich auf Basis der Coronavirus-Testverordnung kostenlos testen lassen. Hierfür sind entsprechende Berechtigungsscheine oder Nachweise notwendig.

Staufen-Apotheke

Auch die Staufen-Apotheke (Schwenningen, ­Dauchinger Straße 20) bietet ab kommenden Montag Schnelltests an. Eine Anmeldung ist hier telefonisch möglich, die Modalitäten sind vergleichbar mit jenen der Klosterringapotheke.

Abstrichzentrum

Darüber hinaus bietet das Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg am Standort Hallerhöhe (Schwenningen, Brandenburger Ring 150) Schnelltests an. Dieser kostet 40 Euro, ein Ergebnis liegt innerhalb von etwa 15 Minuten vor und wird laut eigenen Angaben direkt im Corona-Abstrichzentrum bekannt gegeben. Clusterschüler sowie das Personal an Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie Tagespflegeeinrichtungen erhalten hier einen kostenlosen Test. Das Zentrum ist Montag und Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

Johanniter

Bereits seit einem Monat führen die Johanniter Tests in ihrer Rettungswache durch (Schwenningen, Klippeneckstraße 31). Die Gebühr beläuft sich auf 35 Euro, das Ergebnis wird innerhalb von vier Stunden per Telefon oder E-Mail mitgeteilt. Die Testung erfolgt laut Angaben der Johanniter im "drive-through"-Verfahren, die Personen bleiben während der Testung in ihren Autos. In Ausnahmefällen könnte die Testung auch ohne Fahrzeug durchgeführt werden, das heißt die Personen bleiben in ihrem Auto während der Testung. Möglich sind die Tests nach Voranmeldung immer montags von 9 bis 12 Uhr und freitags von 13 bis 16 Uhr.

Wie funktioniert der Test?

Schnelltests weisen laut Gesundheitsministerium Virusproteine in einer Abstrichprobe der zu testenden Person nach und funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Dafür wird ein Abstrich im Rachen oder Nasenrachen gesammelt und auf einen Testträger aufgebracht.

