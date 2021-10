Prozess Beihilfe zum Mord - KZ-Wachmann will sich nicht äußern

In Brandenburg steht ein Ex-SS-Wachmann vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Insassen im KZ Sachsenhausen vor. Doch zu der Anklage will der 100-Jährige schweigen.