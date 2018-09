Epfendorf Zu Fuß in drei Ländern unterwegs

Nach einem leckeren Frühstück in Eimeldingen ging es zuerst mit dem Auto über die Grenze nach Frankreich. Dann ging es zu Fuß über die interessante Palmrain-Brücke nach Hüningen, ein Teil von Basel in der Schweiz. Hier erlebten die Teilnehmer eine unvergessliche Führung am Basler Hafen und besuchten die Ausstellung mit dem Titel "Drehscheibe Schweiz". Nicht zuletzt wegen der anfänglich etwas befremdlich wirkenden Führerin wird diese Erlebnis noch lange nachwirken.

Am Rhein entlang ging es dann wieder zu Fuß zurück nach Deutschland, nicht jedoch ohne zuvor bei traumhaftem Wetter in einem Szenelokal direkt am Ufer einzukehren. Die Fahrt führte dann Richtung Lörrach, nach Tüllingen ins Hotel. Nach dem Abendessen machten sich die unermüdlichen Bacchanaler noch auf den Weg in eine Straußenwirtschaft.

Direkt nach dem Frühstück ging es nach Wieden zur Besichtigung des Stollens "Finstergrund". An diesem Sonntag war Geotag. Dies bedeutete, dass ein namhafter Geologe des Regierungspräsidiums die Führung durch den Stollen machte. Mit großer Leidenschaft erklärte dieser das Vorkommen und den Abbau der unterschiedlichen Mineralsteine. Die letzte Etappe führte ins Schwarzwald-Almgasthaus Knöpflesbrunnen. Die einheimischen Epfendorfer ließen den Ausflug noch daheim im "Löwen" ausklingen.