Epfendorf Spontaneität zahlt sich für die Kleinen aus

Am Steinbruch angekommen wollte es der Zufall, dass gerade ein Lastwagen mit Kies beladen wurde – ein Schauspiel, das viele Kinder noch nie aus der Nähe betrachtet hatten. Als dann noch beim Vorbeigehen die Sprinkleranlage, die eigentlich vor zu viel Staub schützen soll, losging, genossen einige Kinder die willkommene Dusche, und so war der noch zu bewältigende Rückweg ein Klacks. Punkt 12 Uhr kamen die Kinder mit ihren Lehrern nach einem sonnenverwöhnten Wandertag wieder an der Schule an.