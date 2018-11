Epfendorf Risiko in der Ortsmitte

Epfendorf. Ein Gefahrenpotenzial wurde nach der vergangenen Verkehrsschau beim gemeinsamen Geh- und Radweg in der Epfendorfer Ortsmitte gesehen. Da dieser häufig zugestellt sei, etwa mit Mülltonnen oder parkenden Autos, könne leicht ein Unfall entstehen, gab Bürgermeister Mark Prielipp die Bedenken der Polizei und der Verkehrsbehörde an den Gemeinderat weiter. Es wurde angeregt, stattdessen die Fahrbahn in den Mischverkehr einzubringen und einseitig einen Schutzstreifen für Fahrradfahrer einzurichten. Für einen zweiten auf der Gegenseite sei aufgrund der schmalen Straße kein Platz.