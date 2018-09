Epfendorf Lagerschuppen auch zum Festen geeignet

Schon um 10 Uhr am Sonntagmorgen ging das Fest mit dem Frühschoppen weiter. Die Notenquäler versetzten die Gäste sofort in die richtige Stimmung, und so blieb es nicht aus, dass bei Temperaturen von annähernd 30 Grad der Epfendorfer Narrenmarsch durch das Langental schallte. Allerhand leckere Speisen ließen auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Am Nachmittag unterhielt dann Michael Minder die Besucher, die das Fest bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ausklingen ließen, aufs Beste. Auch Bürgermeister Marc Prielipp ließ es sich nicht nehmen und schaute beim Schuppen vorbei. Bei dem tollen Ergebnis der Bauaktion blieb es natürlich nicht aus, dass sich Präsident Georg Fischer bei den vielen Helfern, ohne die das Vorhaben so nicht hätte realisiert werden können, bedankte.