Epfendorf "Herzlos" in Talhausen

"Herzlos" ist eine fünfköpfige Deutschrockband aus der Nähe von Kaiserslautern. Unpolitisch, unkompliziert, aber stets mit dem Drang nach vorne spielen sie ihre Gigs quer durch Rheinland-Pfalz und darüber hinaus. Mit einem heißen Tanz zwischen eigenen Liedern, die wohl den meisten aus der Seele sprechen und allerlei Coversongs, darunter Freiwild, Kärbholz, Broilers. Druckvoller Gitarrensound, gepaart mit ernsten Worten zum bösen Spiel. Pogolastig und zum Mitgrölen anregend, rebellieren sie gegen Missstände, beschreiben aber auch die alltäglichen Probleme zwischen Liebe und Hass. Mit ihren neuen Liedern wie "Du bist das Gift", "Saufen für den Regenwald", "Aus anderem Holz", "In dieser Nacht", "Schwarz-Weiß Neon" und anderen wollen sie das Publikum begeistern.

Streetcore, Metal, Punkrock, Ballade: Wenn "Die Eskalation" aus der Stereoanlage dröhnt, ist eigentlich von allem etwas dabei. Und von Anfang an wird klar: Hier kommt kein 0815-Schrabbelsound aus der Hinterhofgarage. Das hier ist anders. Die vier Freunde aus dem Süden beherrschen ihre Instrumente. Mit Emotion werfen sie all ihre Leidenschaft in die Waagschale. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es noch an der Abendkasse.