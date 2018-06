Epfendorf Epfendorfer wandern auf Vulkangestein

Die abwechslungsreichen Wanderungen wurden von ortskundigen Wanderführern des Eifelvereins in jeweils zwei Gruppen geleitet. So konnte man allen Wanderwünschen gerecht werden. Selbstverständlich wurden die Wanderungen durch ausführliche Informationen zur Entstehungsgeschichte der Vulkaneifel und zu Land und Leuten begleitet.

Aber auch die Geselligkeit wurde in gemütlichen Weinlokalen gepflegt. So stand unter anderem eine Verköstigung beim Winzerverein Ahrweiler auf dem Programm.

Das Thema Vulkan begleitete den Albverein während der Wanderwoche immer wieder: Auf dem Drei-Maare- Weg waren in Vulkangratern entstandene und mit Grundwasser gespeiste Seen zu bewundern. Wein wächst besonders gut auf Lavaschutt, da dieser Wärme sehr gut speichert. Bei der weitesten Unternehmung zur wunderbaren und bekannten Klosteranlage von Maria Laach wurde ein See erwandert, bei dem ein unterirdischer Krater das Wasser auch heute noch zum Blubbern bringt. Auch bei der Wanderung zu den Trasshöhlen konnte deren Entstehung aus Asche und Schlamm durch einen Vulkanausbruch nachvollzogen werden. Übrigens wird aus diesem Material auch der bekannte Trasszement hergestellt.