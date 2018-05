Epfendorf Ende einer "Hängepartie" in Sicht

Die nachfolgende Baugrunduntersuchung habe aber die Notwendigkeit der Installierung weiterer Randbalken und die Sicherung der Böschung mit einem speziellen Gitter auf den Tisch gebracht, erklärte ein Straßenbauamtsleiter im März im Umwelt- und Technikausschuss Kreisräten (wir berichteten). Statt einer halben Million soll die Maßnahme nun 900 000 Euro kosten, sagte damals Straßenbauamtsleiter Martin Osieja. Finanziert werden soll der kurzfristig hinzugekommene und daher nicht im Kreishaushalt 2018 berücksichtigte 400 000-Euro-Zuschlag durch einen Griff in den 1,1 Millionen-Euro-Topf für die Böschungsstabilisierung an der K 5563 zwischen Epfendorf und Harthausen. Dort sollen in diesem Jahr nämlich höchstens Kosten in Höhe von 700 000 Euro verbaut werden.