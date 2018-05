Epfendorf Bei Vergabe Kostenermittlung halbiert

Bereits am 5. Januar dieses Jahres waren bei der Feuerwehr Epfendorf, Abteilung Trichtingen, Michael Stern zum Abteilungskommandanten und Daniel Necker zu seinem Stellvertreter gewählt worden. Diese Wahl wurde nun vom Epfendorfer Gemeinderat einstimmig bestätigt, so dass die Trichinger Wehr nun über eine offizielle Abteilungsspitze verfügt.

Verkehrsschau

Bürgermeister Mark Prielipp informierte das Gremium über eine Verkehrsschau vom 17. April, an der neben der Verwaltung die Polizei, das Straßenverkehrsamt und die Straßenmeisterei teilgenommen hatten. Dabei wurden neben gefährlichen Einmündungen wie vom Wasental in die ehemalige B 14 oder auch vom Wohngebiet Sandbühl in diese Straße zahlreiche brisante Stellen begutachtet, an denen mit verkehrsrechtlichen Maßnahmen Sicherheit geschaffen werden kann. Dazu gehörten eine Querungshilfe in Harthausen, Schwerlastverkehr in Trichtingen sowie zahlreiche Orte, an denen die Parksituation mehr als zu wünschen übrig lasse.

Jugendraum

Der Jugendraum in Harthausen werde demnächst wieder genutzt, teilte der Schultes mit. Einige Jugendliche seien dabei, den Raum auf Vordermann zu bringen. Man rechne mit einer Eröffnung Ende Mai. Er werde die Jugendlichen besuchen, und er hoffe, dass ihn dabei auch einige Gemeinderäte begleiten würden.