Epfendorf Alles für die Fahrt nach Bösingen

Epfendorf. Ein letzter Verkauf von Fahrkarten für das Narrentreffen in Bösingen findet am Sonntag, 27. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Epfendorfer Zunftraum in der Fischinger Mühle statt. Am gleichen Tag findet ein Fasnetsschlussverkauf statt. Dort können T-Shirts, Gläser sowie weitere Narrenzunftartikel stark reduziert erworben werden.