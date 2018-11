Enzklösterle Suche nach einem Nachfolger für Petra Nych bislang erfolglos

Die Bürgermeisterin im Ehrenamt muss 17 Stunden wöchentlich "im Amt" sein und erhält dafür eine Aufwandsentschädigung. Sie erhält keine Beiträge zur Kranken- und zur Rentenversicherung und dafür auch keine Rente aus dieser Funktion. Dass Nych wesentlich mehr Stunden aktiv tätig war, das weiß jeder Bürger in Enzklösterle. Sie führte die kleinste Gemeinde im Landkreis Calw mit viel Engagement. Übrigens: Auch ihr Vorgänger Michael Faschon war ehrenamtlicher Bürgermeister. Damals wurde die Hauptsatzung durch den Gemeinderat geändert, mit nur einer Stimme Mehrheit. Sozusagen zum Ausgleich wollte die Gemeinde ihren hauptamtlichen Kurgeschäftsführer behalten. Allerdings wurde inzwischen die damalige Kurverwaltung mit der Touristik Bad Wildbad GmbH zusammengeführt und einen Kurgeschäftsführer gibt es nicht mehr.

Unsere Zeitung unterhielt sich mit Dieter Hoffmann, dem stellvertretenden Bürgermeister von Enzklösterle, der die derzeitige Situation aufzeigt. Enzklösterles Wunsch, wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zu bekommen, ist groß. Die kommunale Aufsichtsbehörde dämpfte diese Hoffnung jedoch und stellte die Bedingung, dass diese Möglichkeit nur bei einer nachgewiesenen langfristigen Finanzierbarkeit eines hauptamtlichen Bürgermeisters bestehe. Die finanzielle Lage von Enzklösterle ist allerdings nach wie vor sehr gespannt: Die Erhöhung der Kreisumlage, Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst, Breitbandversorgung, Brückensanierungen, Sanierung der Frieden­straße sowie des Wasser- und Abwassernetzes sind vordringliche Aufgaben, welche die Gemeinde in den nächsten Jahren finanziell stark belasten. Dazu kommen die hohen Kosten für den laufenden Betrieb der Festhalle. Außerdem natürlich die Mehrkosten für einen hauptamtlichen Bürgermeister mit 40 000 bis 50 000 Euro.

Enzklösterle hat keine größeren Gewerbebetriebe, so dass das Gewerbesteueraufkommen kaum steigen wird. Die Infrastruktur im oberen Enztal lockt zudem keine bedeutenderen Betriebe an. Hoffmann weist auf nur zwei Möglichkeiten hin: Schließung und Abriss der Festhalle, die jedoch für den Kurort wichtig sei. Oder die Änderung vom Tourismusort in eine Wohngemeinde. Beide Vorschläge wurden von der Gemeindeverwaltung gemacht. Damit könnten jährlich rund 120 000 Euro eingespart werden, die man derzeit für die Kooperation mit der Touristik Bad Wildbad GmbH bezahlt.