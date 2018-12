Enzklösterle Märchenbilder restauriert

Enzklösterle. Die Besucher von Enzklösterle dürfen sich freuen: Ehrenamtliche Helfer haben wieder bunte Märchenbilder aufgestellt. Sie sind bis Anfang Januar zu sehen. Motive sind an der Enzbrücke an der Wildbader Straße, an der Freudenstädter Straße, an der Zufahrt zur Festhalle, am Kirchweg, an der Hirschtalstraße und am Dietersbrunnenweg in Nonnenmiß aufgestellt.