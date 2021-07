1 Die Filiale in Balingen wird schließen. (Archivbild) Foto: Reich

2018 ist noch das 60-jährige Bestehen der Commerzbank-Filiale in Balingen gefeiert worden – jetzt steht deren Aus bevor: Das Geldinstitut wird die Niederlassung am Marktplatz schließen. Das gab die Commerzbank nun bekannt. Die Schließung der Filiale sei Teil der strategischen Neuausrichtung, in deren Rahmen bundesweit 340 Niederlassungen wegfallen. Die Filiale in Albstadt bleibt bestehen.

Balingen - Wann genau die Türen zu bleiben an der Balinger Friedrichstraße, steht nach Angaben einer Banksprecherin noch nicht fest. Von Oktober an sollen die ersten der betroffenen Filialen schließen. Kunden würden in jedem Fall vorab per Post informiert – ebenso darüber, wohin sie sich künftig für persönliche Beratungen wenden können. Derzeit ist die Balinger Filiale wegen Corona ohnehin für Kunden nicht zugänglich; nach der Sprengung des Geldautomaten Ende Mai ist der SB-Bereich ebenso immer noch nicht geöffnet.

Hintergrund der Schließungen sind nach Angaben der Commerzbank zum einen externe Effekte, die das Bankgeschäft allgemein zunehmend erschweren, zum anderen aber ein – durch Corona noch verstärkt – verändertes Kundenverhalten: Immer mehr Bankgeschäfte würden heute online abgewickelt. Die meisten Kontakte fänden übers Smartphone statt. In diesem Sinne wolle die Commerzbank diese Kanäle ausbauen und künftig etwa verstärkt Beratung über Videochats anbieten. Persönliche Gespräche seien für Kunden aus dem Zollernalbkreis weiterhin in der Albstädter Filiale möglich.

Noch offen sei, so das Unternehmen, wie es mit den Mitarbeitern der Balinger Niederlassung weitergehe. Sie könnten andere Aufgaben innerhalb der Bank übernehmen, zudem werde ein Abfindungsprogramm aufgelegt. Ziel sei es, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.