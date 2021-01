Entlang der B 33 in St. Georgen Anhaltender Regen lässt Brigach über die Ufer treten

Die Pegelstände der Bäche und Flüsse werden laut Baumann zentral in der Integrierten Leitstelle in Villingen-Schwenningen für den gesamten Landkreis überwacht. "Sollte dort ein Grenzwert überschritten werden, werden Maßnahmen gemäß dem Hochwasseralarmplan des Landkreises ausgelöst", erklärt Baumann. Dieser beinhalte auch, dass die örtliche Feuerwehr aktiv werde.Unabhängig vom Alarmplan, so Baumann, beobachte man in Zusammenarbeit mit dem Bauhof bereits jetzt die Entwicklungen. Grund zur Sorge gebe es also keinen, bei Bedarf könne schnell reagiert werden. Denn der Pressesprecher betont: "Wir sind grundsätzlich immer in Alarmbereitschaft."