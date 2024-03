1 Für die Bestattungen auf den Schwanauer Friedhofen müssen die Bürger künftig tiefer in die Taschen greifen. Der große Kostenanstieg sorgte im Gemeinderat für Diskussionsstoff.(Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

14 Jahre lang waren die Kosten rund um den Friedhof in der Gemeinde nicht angerührt worden. Umso größer fällt nun die Erhöhung aus. Vor allem den Sprung der Grabplatzgebühren wollten einige Räte nicht hinnehmen – dies zeigte auch der Beschluss.









Link kopiert



Einiges habe sich seit der letzten Gebührenkalkulation für die Friedhöfe in Schwanau im Jahr 2010 geändert, „sämtliche Kosten rundum sind gestiegen“, erklärte die stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Natalie Feisst in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Die Gebühren seien allerdings bis heute gleich geblieben. Um die „Schere nicht weiter aufgehen zu lassen“, wie es Bürgermeister Marco Gutmann umschrieb, sei es unerlässlich, nun auch die Gebühren rund um das Friedhofswesen anzupassen. Vor allem die Unterhaltungskosten im Friedhofswesen seien gestiegen.