Erste Wasserstoff-Pipeline soll 2030 in Betrieb gehen

Energiewende in Baden-Württemberg

1 Noch fließt Erdgas durch die Leitungen von Terranets BW – ab 2030 kann es auch Wasserstoff sein. Foto: Terranets BW

Wasserstoff gilt als das Rückgrat der Energiewende, denn damit können Kraftwerke laufen, Lastwagen fahren und Industriebetriebe produzieren. Der Fernleitungsbetreiber Terranets BW plant eine neue Leitung von Mannheim in die Region Stuttgart – in acht Jahren fließe der Wasserstoff erstmals.















Link kopiert

Dem Ganzen haftet noch eine Aura des Unwirklichen und Utopischen an. Denn noch weiß niemand, woher der grüne Wasserstoff für Baden-Württemberg einmal kommen soll, und noch weiß niemand, wer die Abnehmer sein werden. Dennoch wird bereits konkret am Aufbau eines Transportnetzes gearbeitet. Im Südwesten soll die erste Leitung 2030 in Betrieb gehen.