In der Weiler Straße funktioniert die Versorgung mehrere Stunden nicht mehr.









Mit der Stromversorgung gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme. Nun war es erneut soweit: In Teilen der Weiler Straße gab es am Dienstag keinen „Saft“ mehr – und zwar von 8.30 bis 17.30 Uhr.

Es habe eine Niederspannungsstörung gegeben, informiert Alexandra Edlinger vom Betreiber ED Netze auf Anfrage unserer Redaktion. So rückten einmal mehr Techniker an und behoben den Schaden. „Eine defekte Niederspannungsmuffe“ sei es gewesen, so Edlinger. Und weiter: „Die betroffenen Kunden waren schnellstmöglich wieder versorgt.“

Eine Anwohnerin beklagte sich hingegen bitterlich bei den Arbeitern, da sie plötzlich ein Loch vor der Einfahrt hatte.

Straßenlampen leuchten wieder

Entwarnung gibt es hingegen an einer anderen Stelle: In der Schramberger Straße, Ostlandstraße und Im Winkel war es abends und nachts zappenduster. Die Straßenbeleuchtung funktionierte nicht mehr. Man habe, so Bürgermeister Michael Moosmann, auf einen Kabelmesswagen warten müssen, um die Ursache festzustellen. Diese sei dann aber schnell ausgemacht und beseitigt worden. Daher brennt nun die Straßenbeleuchtung wieder wie gewohnt.