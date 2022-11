1 Viele Lichter werden auch in diesem Jahr in Furtwangen die Adventszeit verschönern – allerdings mit Abstrichen. Foto: Stadtverwaltung

Am Sonntag ist der erste Advent – doch anders als in früheren Zeiten bleibt es in Furtwangen in Sachen Weihnachtsbeleuchtung zunächst noch düster. Der Grund: Die Stadt will Energie sparen.















Furtwangen - Es ist wohl etwas, das jeder mag. Wohlig-leuchtende Lichter überall in den Straßen, die die triste Winterzeit erhellen und in der Adventszeit aufs Fest einstimmen. Doch in diesem Winter gibt es überall nur eine Devise: Energie sparen. Wie bringt die Stadt beide Belange unter einen Hut?