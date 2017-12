Empfingen Zu jedem Bild gibt es eine Geschichte

Dort standen sie bewundernd vor den Fotografien, die Andrea Raible von ihnen gemacht hatte. Adelinde Hellstern, sie ist für die Ausstellungen im Rathaus zuständig, freute sich über den Besuch und beglückwünschte die Senioren zu den Ergebnissen, die ihrer Meinung nach viel Würde und eine ganz besondere Schönheit ausstrahlen, was ihr auch viele bestätigten. Hellstern lobte den Mut, sich für so eine Sache zu präsentieren, bestätigte aber auch, dass sich das gelohnt habe. Die Bilder seien bewundernswert und vielsagend, ganze Lebensgeschichten mit Höhen und Tiefen spiegelten sich in den Fotografien. Seit vielen Jahren gibt es Bilderausstellungen im Rathaus.

Pfarrer Christoph Gruber ist immer noch begeistert von der Aktion, die bundesweit, zumindest im kirchlichen Umfeld wahrgenommen wurde. Sogar aus Hamburg erhielt man einen Ausschnitt einer Kirchenzeitung, die auf dieses Projekt hinwies und es als Idee zur eigenen Umsetzung vorschlug. Zu jedem Bild gibt es auch eine Geschichte.

Schönheit und Würde