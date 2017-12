Empfingen Wagner: "noch nie so gut wie jetzt"

Danach waren die Aktiven an der Reihe. Hier moderierte Joachim Gfrörer nochmals den ersten Teil, bevor er sich "zur Ruhe setzte". Mit dem Einzugsmarsch aus "Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauß (Sohn) eröffneten die Musiker den Konzertreigen.

Mit der Aufforderung "Herr Kapellmeister: Ventile und Klappen frei für die ›Overture Jubiloso‹" kündigte Joachim Gfrörer das nächste Konzertstück an. Es ist eine Oberstufenkomposition für Blasorchester, bei dem das ganze Orchester mit voller Konzentration gefordert ist, gilt es doch, schwierige Passagen bei hohem Tempo in einem modern komponierten Stück zu bewältigen.

Nach der Pause übernahm Anna Walter die Moderation

Mit "Virginia", ein knapp zehnminütiges ausdrucksstarkes Werk von Jacob de Haan über die bewegte nordamerikanische Geschichte endete der erste Teil eines hochklassigen Konzertabends.

Zu Beginn der Pause gab es noch Ehrungen (siehe Infokasten).

Nach der Pause übernahm Anna Walter die Moderation und führte in weitere hörenswerte Konzertbeiträge ein. "1492 – The Conquest of Paradise", von Vangelis 1992 komponiert zum gleichnamigen Film, wurde erst richtig bekannt, als der Boxer Henry Maske diesen Titel als Einmarschlied für seinen Kampf um den Weltmeistertitel wählte.

Aus dem Film "The Lion King" folgten einige Soundtracks. "Tauchen sie nun ein in die afrikanische Savanne und erleben sie in knapp 12 Minuten die Geschichte des Königs der Löwen", so Anna Walter in ihrer Moderation.

Mit der böhmischen Polka "Wir Musikanten" von Kurt Gäble endete der offizielle Teil des Jahreskonzertes. Mit diesem Musikstück gaben die Musiker ihre Überzeugung zum Ausdruck: "2017 – das war gemeinsam Musizieren, Feiern und Spaß haben."

Mit viel Begeisterung, lange anhaltendem Beifall und Zugabe-Rufen dankten die Konzertbesucher den Musikern für ihre hochklassige Leistung. Als Zugabe spielten die Musiker "Crans Montana" und einen weiteren Ausschnitt von "The Lion King".

Viele lobende Worte fans Dirigent Uwe Wagner. Für ihn selbst ist es das siebte Jahreskonzert. "Die Musiker waren noch nie so gut wie jetzt." Ab Oktober wurde mit den Proben für das heutige Programm begonnen. "Die Leistung heute war riesig. Das ganze Jubiläumsjahr sind die Musiker auf Limit gefahren, waren immer auf dem, neuesten Stand. Die Proben waren nahezu alle bestens besucht, ein Zeichen, dass die Musiker hochklassig spielen wollen", so Wagner und abschließend: "Es macht Freude, mit ihnen zu spielen."

Alljährlich beim Jahreskonzert ein wichtiges Ereignis – Ehrungen für langjähriges aktives Musizieren, aber auch Ehrungen für langjährige passive Mitglieder. Die aktiven Musiker wurden von Peter Kreidler, Blasmusik-Kreisverband Freudenstadt, ausgezeichnet.

Martin Brendle bekam für 14 Jahre Mitglied in der Vorstandschaft die Förderernadel in Bronze mit Urkunde.

Karl Anton Hellstern konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein. Für 60 Jahre aktives Musizieren erhielt er die Ehrennadel in Gold mit Diamant, sowie den Ehrenbrief, was ihm nachgereicht wird.

Joachim Gfrörer hatte seit 21 Jahren die Aufgabe der Moderation übernommen. Seine erste Ansage war 1997 im Vereinsheim. In seiner humorvollen und souveränen Art führte er durch das Programm, dies manchmal auch verkleidet, als Wikinger oder als Mozart. Zum Dank erhielt er das goldene Mikrofon. Dank gab es mit einem Blumenstrauß auch für seine Ehefrau Sonja, die dabei mit Rat und Tat zur Seite stand.

Passive Mitglieder wurden auch geehrt: für 20 Jahre Ralf Grübe, Roland Meidinger; für 30 Jahre Dieter Hauser; für 40 Jahre Theodor Hellstern, Gustav Henger, Karl Reich, Roland Walter; für 50 Jahre Heinrich Brändle, Karl Göttler; für 60 Jahre Julius Briegel, Karl Gaus, Hans Deuringer. Für die Geehrten gab es einen Marsch, dirigiert von Harald Walter.