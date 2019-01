Empfingen Visitationsteam ist im Februar zu Besuch

Die Pfarrgemeinderatsmitglieder mussten im Vorfeld der Sitzung den Selbstbewertungsbericht, der im Herbst vergangenen Jahres erstellt worden ist, durcharbeiten und Rückmeldung geben. Der Tenor war rundum sehr positiv: Der Selbstbewertungsbericht sei gut ausgearbeitet und ausformuliert worden. Zwischen den Beteiligten gebe es im ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bereich eine gute Vernetzung.

Andrea Müller meinte weiter, dass auch deutlich geworden sei, dass das Bewusstsein für das Seelsorgerliche wegen der ausufernden Verwaltung ins Hintertreffen kommt. In der Seelsorgeeinheit gebe es tolle Angebote – besonders auch in der Jugendarbeit, gab Rüdiger Albrecht zu bedenken. Bei den Ministranten gebe es kein Kirchturmdenken mehr. Zudem sei es interessant, was die Kirchengemeinde alles biete.

Eine Visitation umfasst den Besuch einer weisungsbefugten Person, des sogenannten Visitators, zur Bestandsaufnahme und Normenkontrolle und ist vor allem in Kirchen und Ordensgemeinschaften verbreitet. In der katholischen Kirche ist der Visitator ein Ortsbischof oder dessen Weihbischof und man unterscheidet ordentliche von außerordentliche Visitationen.