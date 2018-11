Empfingen Vermögen beträgt eine Million Euro

Empfingen. Der Fabrikant Julius Bauser ist der Gemeinde Empfingen im Jahr 1978 aus tiefstem Herzen dankbar. Die 1861 gegründete Firma Anton Meyers Nachfahren, eine Wächterkontrolluhrenfabrik, deren technischer Leiter Bauser war, wurde während des Zweiten Weltkriegs 1943 in Stuttgart total zerstört. Die damalige Besatzungsmacht erlaubte 1946 keine neuen Geschäftsgründungen. Bauser stand zunächst vor dem Nichts. Über seine Ehefrau führte ihn sein Lebensweg 1946 nach Empfingen. Mit Genehmigung der Militärregierung erweckte er die Firma in Empfingen als Julius Bauser Kontrolluhrenfabrik wieder zum Leben. Es war die erste industrielle Ansiedlung in der Gemeinde. Das Unternehmen entwickelte sich zum damals größten Arbeitgeber und einem wichtigen Gewerbesteuerzahler in Empfingen. Bauser engagierte sich auch ehrenamtlich bei der Kirche, als Gemeinderat und in Vereinen. Soziales Engagement war für ihn unternehmerische Verpflichtung.

Wohlwollende Aufnahme

Aus Dankbarkeit darüber, wie sich seine Geschichte und die des Unternehmens entwickelt hatten, gründete Bauser im Dezember 1978 die Julius-Bauser-Stiftung. Im Vorwort der Stiftungsurkunde schreibt er: "Am 8. September 1977 feierte ich meinen 70. Geburtstag. Dieser Tag war für mich eine Stunde glücklicher Dankbarkeit. Dankbarkeit gegen Gott für die Erhaltung meiner Gesundheit und Schaffenskraft in den vergangenen sieben Jahrzehnten. Dankbar für die schönen Jugendjahre in meinem Elternhaus in Wehingen, umgeben von lieben Eltern und elf Geschwistern. Dankbar gegenüber meiner verstorbenen Frau, mit der ich 32 Jahre verheiratet war und die aus Empfingen stammt (...) Dankbar für die Gemeinde Empfingen für die wohlwollende Aufnahme im Jahr 1946 bei der Gründung meines Unternehmens."