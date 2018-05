Empfingen Veranstaltung soll Fortsetzung finden

Bürgermeister Ferdinand Truffner nahm es gelassen: "Das wird schon." Das Jugendhearing soll im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder angeboten werden, vielleicht in einer anderen Form.

Einige Infos zu den Wünschen der Jugendlichen hat der Arbeitskreis Jugend bisher erhalten. So wünschen sich vor allem die jungen Empfinger eine Empfingen-Jugend-App, in der alle Angebote, Termine und Möglichkeiten enthalten seien. Zudem äußerten sie Wünsche wie ein Eiscafé und weitere Jugendtreffs. In der kommenden Sitzung wollen sie beide Termine Revue passieren lassen.

Wer keine Möglichkeit hatte, den Termin am Freitag wahrzunehmen, der kann sich an Jugendreferentin Maria Grazia Vitale wenden. "Wir hoffen, dass sich noch einige Jugendliche melden", erklärte sie. Sie wird am Freitag, 18. Mai das "Klick-Projekt" für die Siebtklässler anbieten, wobei es um Präventionsthemen geht.

In den Pfingstferien lädt die Jugendreferentin die Erst- bis Viertklässler zu verschiedenen Aktionstagen ein. "Wir würden auch was für die Fünft- bis Siebtklässler anbieten, aber das war bisher nicht so gefragt." Wenn jedoch das Interesse da sei, werde sie auch für die älteren Angebote umsetzen. Um zu wissen, was bei den Jugendlichen ankommt, wünscht sich das Jugendreferat Rückmeldung. Interessierte Empfinger könnten sich jederzeit an Maria Grazia Vitale per E-Mail an jugendreferat-empfingen@hausnazareth.de wenden.