Empfingen Tiercharaktere imitiert er gekonnt

Ausdrucksstarke Mimik

Mit seiner ausdrucksstarken Gestik, Mimik, verschiedenen Stimmen der handelnden Personen und Tiere, die er gekonnt imitiert, aber auch mit seinen Liedern, begleitet mit seiner Gitarre, nahm er die Kinder mit in seine Fantasiegeschichte. Mucksmäuschenstill – ja bei einigen blieb buchstäblich das Gesicht stehen – fanden sich die Kinder plötzlich in dieser Geschichte.

Bei der Lesung gab es auch Fragen an den Autor. Wie viele Seiten hat das Buch? Ist es langweilig, den ganzen Tag zu schreiben? Nein, nur die Schauspielerei sei langweilig gewesen. Daher habe er damit aufgehört.

Wie entsteht solch ein Buch? Zuerst gebe es eine Idee, die man in den ersten Monaten weiterentwickle. Sei diese Idee nach drei Monaten noch packend, ginge es weiter. An einem Buch schreibe er sechs Monate, dann würden noch vier Monate für die Illustration hinzukommen. Nach rund eineinhalb Jahren sei das Buch im Buchladen erhältlich.

Scherz schreibt seit sieben Jahren. Als Schauspieler war er zunächst am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, danach als freier Schauspieler tätig. Er habe auch bei den Sokos mitgemacht, so Scherz.

Für Ellen Wannenmacher, Leiterin der Gemeinde- und Schulbücherei, sei eine Autorenlesung in der Schule etwas Besonderes. In Empfingen gibt es diese seit circa 19 Jahren. Dieses Jahr feiert die Gemeinde- und Schulbücherei noch ihr 20-jähriges Jubiläum. Dazu gibt es im November eine Jubiläumsveranstaltung.

Vorab wird am Freitag, 25. Oktober, Ritter Rost der Empfinger Schule im Rahmen eines Musicals einen Besuch abstatten. Durch die Autorenlesungen werden auch immer wieder neue Kunden für die Bücherei gewonnen.