Empfingen Tielmann: "Ich bin positiv überrascht"

Empfingen. Mit einem riesigen Autokran hebt die Firma Eberhardt den Container am Donnerstagvormittag auf das Gelände der Kindertagesstätte Kleine Strolche im Empfinger Wohngebiet Reichenhalden. Bis vor drei Tagen sei die Anlage laut Kindertagesstättenleiterin Karin Tielmann noch bei einem Kindergarten in Nürnberg gestanden.

Jetzt wird sie in Empfingen dringend benötigt. Denn seit knapp drei Wochen besuchen auch die Wiesenstetter Kinder die Kleinen Strolche, da ihre Einrichtung Anfang des Monats geschlossen hat. Tielmann sagt, dass das Modul voraussichtlich schon am Montag bezugsfertig sein soll.

Am Donnerstagvormittag sind die Innenräume der Anlage noch kahl und weiß. Doch was gleich auffällt: Die Wände sind mit einer zehn Zentimeter dicken Schaumstoffschicht isoliert, sodass keine Kälte hindurchkommt. Durch die großen Fenster wirken die Räume hell. Tielmann sagt: "Ich bin positiv überrascht und erstaunt, wie wohnlich es ist. Man denkt nicht, dass man in einem Container ist." Wohnlich soll es vor allem ab Montag sein. Denn der hölzerne Fußboden und die Wände werden noch von der Empfinger Firma Heitex verkleidet. "An die Wände kommen Teppiche", sagt Tielmann.