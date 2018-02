Empfingen Spektakel unterm Narrenbaum

Unterwegs waren die Narren beispielsweise als Schwarzwald-Marie, Stinktiere, die mit Parfumfläschchen ihre Düfte verbreiten wollten, oder Indianerfrauen. Diese suchten ihren neuen Häuptling, dabei sangen sie: "Da sprach der neue Häuptling Ferdi Truffner, schee isch em Flegga, Empfenge isch da Hit." Und weiter: "Ufg’stellt wared ja grad gnuag, doch da Truffner, der war guad. Zum Albert sage mer jetzt ade, die Zeit mit dir war wunderschee."

Empfinger Duschweiber waren auch unterwegs. Werner Baiker, Moderator dieses Spektakels, meinte dazu: Wenn man nach dem Spektakel unterm Narrenbaum ins Schwitzen gerate, könne man gleich duschen. Aus dem ausgetrockneten Tälesee kamen die Tälesee-Monster zum Vorschein. Sie suchten ein neues Feuchtgebiet.

Nach dem bunten Treffen unterm Narrenbaum ging es in die "Fasnetshochburgen" RVA-Zelt, Zelt in der Schanzgasse, Zottla-Schier, Kegelstüble, Musikerheim und in die Tiefgarage bei der Kreissparkasse.

Alle Lokalitäten hatten sich bestens auf den nächtlichen Ansturm der Empfinger Narren vorbereitet. Überall machte die "Flecken-Fasnets-Musik" ihre Aufwartung.