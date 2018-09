Empfingen Sanierung mit Harz

Im Mauerwerk der Kriegergedächtniskapelle hatten sich Risse in den Mauern gebildet. Nach Angaben von Monika Fuhl, Architekturbüro Häfele in Tübingen, seien Bäume an der Kapelle dafür verantwortlich. Die Wurzeln hätten das Wasser aus dem Boden entzogen, dadurch sei der Untergrund der Kapelle ausgetrocknet, wodurch sich Risse in den Wänden gebildet hätten. Es sei aber auch Wasser in die Steinwände eingedrungen und im Winter gefroren.

Die beauftragte Firma arbeite mit einer Harzinjektion, durch die Hohlräume in den Wänden gefüllt werde. Alle Hohlräume bis zu einer Tiefe von 1,20 Meter sollen mit Harz gefüllt werden. Dadurch könne sich kein Wasser mehr einlagern.

Ein zweiter Schritt ist die Dachsanierung an der Kapelle. Die Ziegel sollen gereinigt und im Falle von Beschädigungen ersetzt werden. Der Technische Ausschuss hat den Auftrag für die Dachsanierung für rund 10 000 Euro an die Firma Jens Fleiner Holzbau aus Empfingen vergeben.