Empfingen Rathausmitarbeiter sind heute flexibel

In einem nächsten Schritt wolle Truffner die Stellenbeschreibungen neu entwerfen. Dazu solle unter anderem der Arbeitsumfang- und aufwand jeder Stelle neu ermittelt werden.

Das Wohl der Mitarbeiter unterstützt Truffner aber nicht nur durch die Gleitarbeitszeit, sondern auch durch ein Gesundheitsmanagement. Aktuell haben alle Mitarbeiter die Gelegenheit, an Fitnesskursen im Medico teilzunehmen. Es gebe drei Kurs zu je zehn Einheiten, bezahlt von der Krankenkasse. Außerdem erhalten die Mitarbeiter für die Teilnahme an einem der Kurse eine Arbeitszeitgutschrift. Jeder könne sich aussuchen, welchen Kurs er besuchen möchte. Truffner sagt: "Mir tun am nächsten Tag ganz andere Muskeln weh als beispielsweise den Bauhofmitarbeitern."