Empfingen Narren feiern ausgelassen in der Sonne

Empfingen-Wiesenstetten/Horb-Dettensee. Wenige Stunden, bevor die Fasnet am Dienstagabend verbrannt wurde, konnten die Narren die Fasnet bei sonnigem Wetter am Nachmittag noch einmal richtig genießen. 18 Narrenzünfte und Fasnetsgruppen waren bei den kleinen Umzügen in Dettensee und Wiesenstetten an den Start gegangen.

Der Musikverein Wiesenstetten führte den Umzug mit seinen Cheerleadern und der Musikkapelle an. Zu den Highlights gehörten kleine Fasnetsgruppen mit individuell gestalteten Kostümen und Wägen. "Manege frei" stand auf der kleinen fahrenden Zirkuslandschaft des "Circus Sausewind". Eine weitere Gruppe trat als Legomännchen auf. In Schürzen gekleidete Narren verteilten Kuchen an die Zuschauer.