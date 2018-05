Empfingen Nach dem Training gibt es Muffins

Empfingen. Ausgelegt war das Tennis-Camp dabei nicht nur für Neueinsteiger, sondern auch schon spielerfahrene Kinder konnten zwei unterhaltsame Tage auf den Anlagen verbringen. "Natürlich wollen wir uns ebenfalls im Rahmen des Ferienprogramms in der Gemeinde engagieren. Das Tennis-Camp bietet für uns als Verein aber auch eine hervorragende Möglichkeit, neue Kinder für den Tennissport zu begeistern", betonte Alexander Hulko, Jugendleiter des TC Empfingen. Und so folgten dem Angebot jeweils 20 Kinder an beiden Tagen, die Hälfte darunter Neueinsteiger.

Am ersten Tag fand das Training unter Leitung von Günter Frank in der örtlichen Tennishalle statt, da die Wetter-Prognose Regen vorausgesagt hatte. Auch wenn es letztlich nicht notwendig gewesen wäre, konnte das Trainerteam ebenso in der Halle ein tolles Programm zusammenstellen.

Spielerische Einführung