Der Musikverein Empfingen erfreute an Heiligabend auf dem Rathausplatz zahlreiche Zuhörer mit Weihnachtsliedern. Die Musiker schafften es, mit vielen Liedern die Weihnachtsstimmung in die Herzen der zuhörenden Menschen zu zaubern. Nach dem gemeinsamen Musizieren unter Leitung von Harald Walter teilten sich die Musiker in drei Gruppen auf und erfreuten ganz Empfingen, blieben sie doch immer wieder an markanten Plätzen stehen. Foto: Baiker