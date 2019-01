Empfingen Mehr Holz geschlagen als geplant

Empfing en. Das Forstwirtschaftsjahr 2018 ist in Empfingen anders verlaufen als geplant. 1015 Festmeter Holz sind geschlagen worden, davon sind 655 Festmeter planmäßig gefällt worden.

Finanzplanung für das Forstwirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Negativbetrag ab

Als Grund für den überplanmäßigen Einschlag nennt das Kreisforstamt Gewitterstürme und Käferholz, in der Fachsprache eine "zufällige Nutzung". Entsprechend gestalte sich dieses Jahr die Lage am Holzmarkt. Es gebe Probleme beim Absatz von Holz mit Qualitätsmängeln. Bei einem hohen Angebot auf dem Markt sind die Preise zudem schlecht. Das Kreisforstamt wolle daher in diesem Jahr den Einschlag 455 Festmeter zurückfahren und mit dem Verkauf des Holzes warten, bis wieder bessere Preise erzielt werden können. So sei im Empfinger Wald ein Einschlag von 120 Festmetern geplant, im Wiesenstetter Wald Auchtert 40 Festmeter, im Laibertäle 245 Festmeter und im Buckenloch 50 Festmeter.