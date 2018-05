Empfingen Mehr als 150 Besucher in Gottesdienst

Die beiden Pfadfinder Mirjam Plocher und Gerhard Gamerdinger übten sich in einer kurzen, lustigen Theaterszene im Wolkenbilder schauen und entdeckten allerhand Kurioses dabei.

In der Predigt zum Feiertag Christi Himmelfahrt leitete Dekan Ulrich Vallon die Zuhörer von Wolkenbildern zu Vorbildern und fragte: "Was sind ihre Vorbilder?" Vom Predigttext ausgehend machte Vallon deutlich, dass Himmelfahrt nicht bedeute, dass Jesus Christus sich von der Welt distanziert habe. Vielmehr sei durch dieses Datum zwischen der Auferstehung an Ostern und Geistesgegenwart Gottes an Pfingsten deutlich markiert, dass Christus nun zur ganzen Welt gekommen sei. Also für jeden da sei, nicht nur für ein paar geschichtliche Menschen, damals vor langer Zeit im Heiligen Land.

Konkrete Auswirkungen

Wie dieser Gegenwartsbezug ganz konkrete Auswirkungen haben kann, zeigte der Dekan am Vorbild von Martin Luther King. Er gilt als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Mitte der 1950er- und Mitte der 1960er-Jahre war er einer der bekanntesten Sprecher der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der US-Afroamerikaner. Seine Worte "I have a dream" (Ich habe einen Traum) wurden weltbekannt. Für Vallon ein Zeugnis dafür, dass Gerechtigkeit und Nächstenliebe bleibende Aufgaben für die seien, die sich an diesen gegenwärtigen Christus halten und darum versuchen, das auch in ihren Möglichkeiten umzusetzen.

Die Lieder im Gottesdienst wurden von Ewald Plocher und Hans-Michael Barfuß begleitet. Im Anschluss servierten die Pfadfinder Kings Scouts aus Empfingen einen leckeren Imbiss. Als Pfadfinder hatten sie es auch geschafft, den kompletten Bereich vor der Kirche so zu überdachen, dass trotz kräftigem Regen das Mittagessen im Freien gemütlich möglich war. Familie Plocher aus Holzhausen hatte diese Aktion wiederum logistisch unterstützt.

Der nächste Gottesdienst auf dem Wandbühl beim Kloster Kirchberg ist am Sonntag, 3. Juni, um 11 Uhr mit Pfarrer Christoph Gruber. Weitere Termine sind am 15. Juli, 26. August und 16. September, jeweils um 11 Uhr mit Imbiss im Anschluss. Diese Gottesdienste sind ein Angebot des Evangelischen Kirchenbezirks Sulz.