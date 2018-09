Empfingen Kulturgemeinschaft wünscht sich wehende Fahnen

Den Auftakt des Gautrachtentreffens bildet der Festgottesdienst, umrahmt von der Trachtenkapelle Empfingen. Um 9 Uhr treffen sich die Trachtler aus Empfingen, aber auch aus der näheren und weiteren Umgebung, um in der St.-Georgskirche den Tag feierlich zu beginnen. Ab 11.30 Uhr wird in der Tälesee-Halle ein guter und reichhaltiger Mittagstisch geboten, bevor der Tag seinem Höhepunkt entgegensteuert. Um 13.30 Uhr zieht ein bunter Lindwurm mit teils historischen Trachten aus dem gesamten Verbreitungsgebiet des Trachtengaus Schwarzwald durch Empfingen. 44 Gruppen, davon 33 vom Trachtengau Schwarzwald, bewegen sich von der Friedhofstraße durch die Horber und Haigerlocher Straße bis zur Tälesee-Halle. Auch musikalisch wird den Besuchern mit zwölf befreundeten Kapellen und Musikvereinen einiges geboten. Selbstverständlich nehmen auch Empfinger Vereine am Festzug teil. In der Tälesee-Halle angekommen, wechseln sich Trachtentänze und musikalische Beiträge ab.

Die Vereinsleitung der Kulturgemeinschaft bittet die Empfinger Bevölkerung, während der Festtage, speziell am Tag des Festumzugs, ihre Häuser zu beflaggen. Gerne sieht die Vereinsleitung die Hohenzollernfahne im Wind wehen.

Der Festumzug hat auch Auswirkungen auf die Parksituation in der Ortsmitte. Die Anwohner sollten am Sonntag, 7. Oktober, an der Umzugsstrecke nicht ihre Fahrzeuge parken, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann.