Empfingen Kalter saurer Sprudel zum Frühstück

Empfingen -Wiesenstetten. Landr at Klaus Michael Rückert habe Empfingens neuen Bürgermeister Ferdinand Truffner bei seinem Antrittsbesuch "intensiv befragt". "Sie haben mir versichert, dass Sie Schnaps brennen können", sagt Rückert scherzend. Eine Aussage, die Truffner später dementiert: "Ich kann keinen Schnaps brennen. Sie können aber über mich Schnaps einkaufen." Gegenüber unserer Zeitung erklärt Truffner, was hinter den Andeutungen steckt: "Mein Vater hat eine Nebenerwerbslandwirtschaft, zu der Streuobstwiesen gehören. Das Obst liefert er an eine Brennerei." Wer einen Obstler braucht, muss daher nur auf das Empfinger Rathaus gehen, um eine Bestellung aufzugeben.

Abgesehen vom Thema Schnapsbrennerei setzt Landrat Rückert auch in anderen Bereichen Vertrauen in Truffner. Er sagt: "Sie können Vereine." Truffner hat bekanntermaßen schon seit vielen Jahren Erfahrungen in mehreren Vereinen gesammelt. "Trotz ihres jungen Alters bringt er einen bunten Blumenstrauß an Erfahrungen mit", sagt Rückert. Er sichert Truffner zu, dass die Türen im Landratsamt für ihn immer offen stehen. Als Geschenk überreicht der Landrat eine Flasche Schwarzwald-Gin.

Roland Walter, Vorsitzender der Empfinger Vereinsgemeinschaft, gibt Truffner einen wichtigen Tipp mit auf den Weg: "Sie sollten sich mit dem Hohenzollernlied auseinandersetzen. Sie müssen Ihre württembergische Identität ablegen und die hohenzollerische annehmen. Dafür dürfen Sie auch evangelisch bleiben." Damit Truffner gleich anfangen kann zu üben, überreicht Walter ihm das traditionelle Empfinger Liederbuch für Neubürger.