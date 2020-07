Empfingen Gruppe vandaliert am Tälesee

Über Facebook und Instagram macht er den Vandalismus öffentlich. In seinem Facebook-Post richtet er sich direkt an die "Vandalen am Tälesee": "Wir dulden keine Sachbeschädigung und werden diese Taten ahnden." Auch dass es Zeugen gibt, lässt er sie wissen und kündigt an: "Freut Euch schon einmal auf unsere Korrespondenz."

Die öffentliche Fahndung hat Erfolg. Truffner berichtet am Montag: "Heute Morgen hat sich dann ein Übeltäter gemeldet - wohnhaft in Stuttgart. Laut seinen Aussagen waren es rund zehn Personen, wobei nur wenige Empfinger dabei waren, die aber auch keine Sachbeschädigung gemacht haben – es waren Auswärtige, so die Meldung. Der Anrufer hatte ein richtig schlechtes Gewissen und erhält dann auch eine saftige Rechnung – die Halterung des Rettungsschwimmrings muss komplett neu beschafft und eingebaut werden." Von einer Anzeige wolle die Gemeinde nun absehen, da die Reue und das schlechte Gewissen doch sehr deutlich gewesen seien.