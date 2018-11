Empfingen Grundschüler lernen Arbeit in der Backstube kennen

Nach der Theorie folgt die Praxis. Unter diesem Motto wurden in den vergangenen Wochen theoretische Inhalte zum Thema Getreide im Unterricht an der Grundschule behandelt. Es wurde Fragen nachgegangen wie: Welche Getreidesorten gibt es? Welchen Nutzen haben diese? Welche Bedeutung haben der Mehlkörper und der Keimling?

Um die Praxis hautnah zu erleben, durften die Schülerinnen und Schüler an einem Morgen die tägliche Arbeit in einer Backstube erkunden. Andreas Nowotny, Bäckermeister und Inhaber der Bäckerei Walz, erklärte kindgerecht und mit viel Geduld die Abläufe in einer Backstube. Zum Abschluss durfte jedes Kind seine eigene Brezel herstellen, die nach einer kurzen Backzeit gleich gegessen wurde.

Für die Kinder war es wie in den vergangenen Jahren eine Besonderheit und sehr gewinnbringend, für einen Moment das Klassenzimmer zu verlassen und stattdessen Eindrücke aus dem Arbeitsalltag einer Backstube zu erhalten.