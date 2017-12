Empfingen Geschichte musikalisch untermalt

Empfingen. Romy Beiter, Gründerin von Einklang Bestattungen, spielte selbst auf der Querflöte und stimmte gemeinsam mit Helena Straub am E-Piano auf die Weihnachtszeit ein. Im ersten Teil zeigte Helena Straub am E-Piano mit einigen klassischen Solos ihre Freude an der Musik. Zu Gehör kamen von Beethoven die Sonate "C-Moll op 12 Pathetique", danach von Beethoven der zweite Satz aus den Variationen über das Thema Tochter Zion von Händel. Von Mozart folgte das Stück "Ah! Vous dirai je, maman". Mit der Beethoven-Sonate "C-Moll op 10 Nr. 1, Zweiter Satz", endete der erste klassische Teil.

Nach einer kleinen Pause, in der es Glühwein, Punsch und Gebäck gab, trugen die beiden Musikerinnen den sogenannten "Andachtsjodler" vor. Deborah Mayer, Mitarbeiterin bei Einklang, las eine Weihnachtgeschichte von Fredrik Vable vor, die musikalisch untermalt wurde. Darin ging es um "Bockwurst mit Kartoffelsalat" als Weihnachtsessen. Zum Inhalt: In einem kleinen Haus weit draußen vor der Stadt an der Landstraße sagte der Mann zu seiner Frau: "Was sollen wir Weihnachten nur machen? Die Kinder sind aus dem Haus und mit den Kaninchen können wir doch nicht Weihnachten feiern." "Dann laden wir eben Gäste ein und machen vorher ein richtiges Fest mit Bockwurst und Kartoffelsalat", meinte die Frau. "Das geht nicht", antwortete der Mann. "Vor Weihnachten haben die Leute entsetzlich viel zu tun. Da hat niemand Zeit. Und wer kommt auch schon zu uns raus?" Überraschend klopften mehrere Leute an die Haustür und baten um Hilfe, sei es zum Telefonieren, um einen Abschleppwagen zu erhalten, nachdem das Auto im Schnee stecken geblieben war, und anderes mehr. Gastfreundlich bat das Paar die Leute herein und gemeinsam wurde Weihnachten gefeiert und Bockwurst mit Kartoffelsalat gegessen.

Ein Weihnachtsgedicht von Theodor Storm schloss sich an. Zum Abschluss des Konzertes wurden noch gemeinsam Adventslieder und Weihnachtslieder gesungen.