Empfingen Gerhardt: "Guter Mix wäre wichtig"

Umsetzung dauert noch

Kerstin Hönle regt darüber hinaus noch an, doch auch am Friedhof einen Behindertenparkplatz anzulegen. Das sei beispielsweise bei Beerdigungen sinnvoll.

In Anbetracht der unterschiedlichen Meinungen schlägt Truffner vor: "Wir begrenzen alle Parkplätze am Weiherplatz auf zwei Stunden und gehen noch einmal auf die Ärzte zu." Außerdem schlägt er einen Behindertenparkplatz am Rathaus vor und einen am Friedhof. Sein Vorschlag findet schließlich bei der Abstimmung die Zustimmung des Gemeinderats.

Bis die Beschränkung am Weiherplatz in Kraft tritt, dauert es aber noch. Nach Angaben von Truffner könne es im Winter so weit sein. Außerdem wolle die Gemeinde auch nicht gleich in voller Härte durchgreifen. Die Verwaltung wolle die Situation beobachten und falls nötig Anpassungen vornehmen.

Anders als der Gemeinderat hätte Alexander Gerhardt, Vorsitzender des Empfinger Industrie-, Handels- und Gewerbevereins, abgestimmt. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er, er fände es sinnvoll, die Hälfte der Parkplätze zeitlich zu begrenzen und die andere Hälfte frei zu lassen. "Ein guter Mix wäre wichtig", sagt er. Gerhardt würde die Parkdauer rund um das Rathaus begrenzen. Generell würde er mehr Parkplätze als bisher begrenzen, aber beispielsweise die hinteren Stellflächen am Weiherplatz frei lassen, damit auch Berufstätige parken können.