Empfingen Geld für einen guten Zweck

Stark gewachsen

Hans Deuringer aus Empfingen nahm für den Verein den Scheck in Höhe von 250 Euro in Empfang. Er bedankte sich und sprach Glückwünsche aus zu diesem Event, bei dem gefühlt ganz Wiesenstetten unterwegs ist. In wenigen Worten stellte er den Verein vor, der seit 2004 von 19 auf 189 Mitglieder angewachsen ist und seither rund 240 000 Euro Spenden und Mitgliedsbeiträge eins zu eins, also ohne Verwaltungsaufwand, in Projekte zur Linderung von Leid und in aktive Hilfe ausschließlich in der Region verteilt hat.