Empfingen Empfinger sollen Ideen einbringen

Empfingen. Empfingens neuer Bürgermeister Ferdinand Truffner hat sich in seiner Haushaltsrede kurz gefasst. Truffner, der erst seit einem Monat Rathauschef in Empfingen ist, kommt in seiner Rede auf die Stichworte Kontinuität und Veränderung zu sprechen. Er sagt: "Es ist wichtig, dass Empfingen als attraktives Kleinzentrum besteht, dass bestehende und erfolgreiche Strukturen gepflegt werden, und vor allem, dass Schuldenfreiheit und die damit verbundene Generationengerechtigkeit herrscht. Diese Kontinuität der Schuldenfreiheit eröffnet uns Möglichkeiten der Veränderung, der Neugestaltung, der Investition." Neben der Kontinuität ist Truffner aber auch Veränderung wichtig: "Manche Veränderungen führen zu prachtvollen Ästen mit saftigen Früchten, andere Äste dagegen können auch mal verdorren oder abbrechen." Truffner ist gemeinsames Arbeiten wichtig. Er sagt: "Veränderungen sollen auch von der Bürgerschaft, dem Gemeinderat und der Mitarbeiterschaft angestoßen und mitgetragen werden. Mein Ansatz ist es, dass Veränderungen auch aus der Bürgerschaft entstehen können. Man muss nicht erst auf Veränderungsvorschläge aus dem Rathaus hoffen."

